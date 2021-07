Groen licht voor vaccinatie 12- tot 15-jarigen: “Met toestemming van de ouders”

Nederland gaat jongeren vanaf 12 jaar vaccineren, nog geen beslissing in België

30 juni Alle Nederlandse gezonde jongeren van 12 tot 17 jaar oud kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat hebben de autoriteiten besloten na een positief besluit van de Gezondheidsraad, maakte zorgminister Hugo de Jonge vanmiddag bekend. Ze kunnen zich melden voor een prik van BioNTech/Pfizer, het vaccin dat is goedgekeurd voor gebruik bij jongeren. In België is er nog geen beslissing over de vaccinatie van gezonde 12- tot 15-jarigen.