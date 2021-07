Groen licht voor vaccinatie 12- tot 15-jarigen: eerste tieners krijgen uitnodiging in week van 19 juli

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft woensdag het licht op groen gezet voor de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen met het Pfizer-vaccin. Voor de vaccinatie is wel de toestemming van de ouders nodig. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gemeld. De minister geeft straks in de studio van VTM Nieuws antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over de vaccinatiecampagne bij tieners.

In Vlaanderen zullen in de komende weken alle 12- tot 15-jarigen — dat zijn er zo’n 299.000 — uitgenodigd worden voor hun vaccinatie. De eerste uitnodigingen zullen verstuurd worden in de week van 19 juli. “Vanaf dan zullen de tieners zich ook kunnen inschrijven op de Qvaxlijst. De eerste jongeren tussen 12 en 15 jaar zullen eind juli hun eerste prik hebben gekregen", voegt minister Beke toe in het VTM Nieuws.

De jongeren hebben wel de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. In het Vlaams parlement verduidelijkte Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dat de keuze van het kind doorslaggevend is wanneer hierover discussie bestaat. “Wanneer een kind zich wél wil laten vaccineren maar de ouders dat liever niet hebben, dan moet de stem van het kind doorslaggevend zijn”, klonk het. In het VTM Nieuws verduidelijkte de minister dat een kind dat vaccin wel moet afdwingen via de jeugdrechter, indien hij of zij geen toestemming krijgt van zijn of haar ouders.

Vaccinatiegraad

Beke vindt het belangrijk dat ook jongeren zich laten inenten: “De risico’s voor een 12- tot -15-jarige om zwaar ziek te worden van een coronabesmetting zijn klein. Toch is de vaccinatie van deze doelgroep heel belangrijk, aangezien ze bijdraagt tot het verhogen van de algemene vaccinatiegraad en zo tot het bereiken van groepsimmuniteit. Hoe meer kinderen zich laten vaccineren, hoe minder het virus en de varianten kunnen circuleren in deze groep. Zo verkleint het risico dat kinderen andere personen zullen besmetten die kwetsbaarder zijn voor het virus.”

“Ik heb dat ook zo uitgelegd aan mijn 15-jarige dochter", aldus Beke. “Als je regelmatig op bezoek gaat bij je grootouders of andere mensen, die als ze besmet raken toch in de problemen zouden komen, dan laat je je best vaccineren. Het gaat niet alleen over u, het gaat ook over de anderen.” Ook wanneer de scholen opnieuw opengaan, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn, klinkt het.

Veilig

Beke herhaalt dat de vaccins veilig zijn voor tieners en dat zij dezelfde bijwerkingen -een pijnlijke arm of vermoeidheid- kunnen verwachten als de volwassen. Ook meisjes hoeven zich helemaal geen extra zorgen te maken, klinkt het. “Dit vaccin, Pfizer, is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en aan strenge controles onderworpen en veilig bevonden”, stelt Beke gerust.

Op vakantie

Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de organisatie van die herkansing de komende weken bespreken met de vaccinatiecentra.

Vaccineren tijdens het schooljaar

De onderwijskoepels laten intussen weten dat ze niet verwachten dat de vaccinaties tijdens het schooljaar tot grote praktische problemen zullen leiden. “We zullen scholen erop attenderen om rekening te houden met leerlingen die een afspraak hebben voor hun vaccinatie”, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck van het GO!-onderwijs. Dat gebeurt nu ook al voor bijvoorbeeld doktersafspraken.

“Omdat de periode van de tweede prik wellicht in de schoolperiode valt, hopen we dat zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de schoolorganisatie om de vaccinatie zo efficiënt mogelijk te organiseren”, vult Lieve Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan. “Uiteraard zijn we bereid om daaraan actief mee te werken.”

Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het de bedoeling is om de eerste en tweede prik nog tijdens de zomervakantie te zetten. Als de vaccinatie toch in het schooljaar valt, zal er bekeken worden met de vaccinatiecentra om dit voor jongeren buiten de schooluren te organiseren.

