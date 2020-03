Groen heeft 50 suggesties voor coronamaatregelen voor regering JG

25 maart 2020

10u50

Bron: Belga 3 Groen heeft 50 suggesties voor maatregelen klaar die de regering op korte termijn kan nemen in de strijd tegen het coronavirus. Het is de bedoeling week na week met voorstellen te komen, bevestigt Kamerfractieleider Kristof Calvo.

De Ecolo-Groen-fractie in de Kamer gaf vorige week het vertrouwen aan de regering-Wilmès om de komende weken en maanden de strijd aan te binden met Covid-19 en zal donderdag ook groen licht geven voor het wetsvoorstel dat de regering toestemming geeft met bijzondere machten te werken.

Maar de groenen willen ook zelf met suggesties komen voor maatregelen die de regering-Wilmès op korte tijd kan nemen. "We willen niet gewoon problemen signaleren, maar ook oplossingen aanreiken. Naast de samenwerking en de controle in kader van de volmachten is dat immers ook de opdracht van volksvertegenwoordigers in deze crisistijd", licht Calvo toe.

Meest kwetsbaren

De Standaard kon een aantal van die maatregelen inkijken. Zo vraagt Groen bijvoorbeeld dat de federale regering toestaat dat wie tijdelijk werkloos wordt, een uitkering kan aanvullen met een baan in essentiële sectoren die met een tekort aan personeel kampen. Ook moet de regering daklozen - zeker die met psychiatrische of drugsproblemen -, asielzoekers en mensen zonder papieren onderdak bieden. Ze moet daarvoor overheidsgebouwen of vakantieparken openstellen.

Groen en Ecolo stellen daarnaast voor om de degressiviteit van de werkloosheid tijdelijk te bevriezen. Werklozen hebben vandaag de facto geen mogelijkheid om te solliciteren; dan moeten ze ook niet worden gestraft, is de redenering. Ook willen ze de administratieve verplichtingen rond ziektebriefjes voor zieke werknemers laten vallen, zodat huisartsen zich op hun kerntaak kunnen concentreren. Ze lanceren daarnaast een voorstel om woekerprijzen te vermijden voor producten die gehamsterd worden of die ­nodig zijn in de coronacrisis.

Groen zegt elke goede maatregel voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven te steunen, maar benadrukt dat deze crisis zeker voor de meest kwetsbaren een heel zware periode wordt. Ook wil de partij dat de erkenning voor de zorgsector ook na de crisis overeind blijft. Op lange termijn gelooft Groen dat deze crisis ons zal dwingen tot een grondige herdenking van economie en samenleving.