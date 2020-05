Groen en Ecolo hebben noodplan voor horeca JOBR

11 mei 2020

14u05

Bron: Belga 0 Ecolo en Groen hebben een “noodplan” klaar voor de horeca. De horecasector ligt nu al weken stil en het is onzeker wanneer er een heropening komt. Met hun plan willen de groenen een stortvloed aan faillissementen in de horeca voorkomen. Ze pleiten voor een meer toegankelijke bankgarantie, een verlenging van de economische werkloosheid voor de sector en een tijdelijke btw-verlaging.

Groen en Ecolo hebben het in het plan onder meer over een aanpassing van de wet op de bankgarantie, zodat die toegankelijker wordt voor de horeca. “Een van de criteria voor de toegang tot die tijdelijke kredieten is dat er geen achterstallige RSZ-bijdragen mogen zijn. Dat maakt ze ontoegankelijk voor heel wat horecazaken”, luidt het. De groenen pleiten voor een versoepeling, zodat hulp mogelijk is voor zaken met een beperkte achterstand en die hun financiële leefbaarheid kunnen aantonen.

Ontslagen

Ook vragen de partijen voor de verhuurders een belastingkrediet van 50 procent voor de niet-geïnde huur van commerciële panden tijdens de coronacrisis. Voor horecaruimtes waarvan de overheid eigenaar is, zal de opschorting van de betaling worden gevraagd. Daarnaast vragen de groenen een verlenging met zes maanden van de economische werkloosheid in het kader van de coronacrisis voor de horeca. Dat moet vooral naakte ontslagen vermijden. Op het verlanglijstje staat ook een tijdelijke btw-verlaging.

Winstmarge

“Om hun verliezen tijdens de coronacrisis te beperken, zullen de restaurants hun winstmarge moeten optrekken. Maar als ze zomaar blind hun prijzen verhogen, lopen de klanten weg”, waarschuwen de groenen. Daarom zien ze een belastingkrediet als gedeeltelijke oplossing. Het zou het totale verlies door de coronacrisis kunnen verminderen.

Tot slot schuiven ze de invoering van een sociale maribel voor de horeca naar voren. Die moet het mogelijk maken dat cafés en restaurants tijdelijk de sociale bijdragen voor hun personeel mogen verlagen, zonder dat de werknemers hun rechten verliezen.

