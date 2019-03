Groen: “De klimaatspijbelaars zitten in de regering” FVI

16 maart 2019

17u39

Bron: Belga 0 Groen hield zaterdag in Brussel haar eerste campagnedag in aanloop naar de verkiezingen in mei. Zo'n duizend leden kregen er workshops over campagnevoeren en maakten kennis met het 'Plan A', van de partij, "want er is geen planeet B".

Voorzitster Meyrem Almaci riep de andere partijen op, met een berekend klimaatplan te komen. "Wat is jullie alternatief? ", vroeg ze. "Politici die denken dat alles vanzelf goed komt, vergissen zich. Als we niets veranderen, zal de uitstoot tegen 2035 niet dalen, maar stijgen. De klimaatspijbelaars zitten in de regeringen en zijn niet beter dan klimaatontkenners."

Groen legde afgelopen week haar plan op tafel om de uitstoot tegen 2030 met 55 procent terug te dringen. De meest opgepikte maatregel was de snelle afbouw van tankkaarten en salariswagens. "Een aanslag op het nettoloon van de middenklasse", oordeelden andere partijen. "De huidige politici lijken de ernst niet te begrijpen", reageerde Almaci zaterdag. "Ja, de zaken zullen veranderen. En dat is nodig." Ze vroeg alle partijen met een becijferd plan te komen: "Dan kunnen we daarover in gesprek gaan".

Naast klimaat werd zaterdag de nadruk op het sociaal beleid gelegd. "Mensen krijgen vandaag niet de zorg waar ze recht op hebben. En leerkrachten krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Dat is niet menselijk en daar willen wij verandering in brengen", aldus Almaci. De partij wil meer personeel in de klas en meer handen aan het bed van de zieken. Groen belooft te zorgen voor voldoende plaatsen in de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg, zodat de wachtlijsten verdwijnen.

De partij begint vol vertrouwen aan de campagne: "Hiervoor is veel steun. De meerderheid van de Vlamingen wil af van het systeem van de salariswagen en drie vierde steunt ons voorstel van mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Laten we dat dan ook gewoon doen.”

