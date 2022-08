Griekenland na twaalf jaar niet meer onder verhoogd toezicht van Europese Commissie

Politiek 100 miljoen euro extra om de facturen voor de armsten te betalen

Door de stijgende levensduurte kunnen meer gezinnen hun rekeningen voor voeding, huur, kledij, energie en school niet meer betalen. Het bescheiden inkomen dat ze verdienen of het leefloon dat ze krijgen is onvoldoende. De federale regering springt in de bres: deze zomer besliste ze dat OCMW’s 100 miljoen euro extra krijgen wanneer zij in het “REMI-systeem” stappen.

19 augustus