Gratis treinen door de EU voor 1.190 Belgische jongeren

De uitverkorenen krijgen ook een pasje mee voor kortingen op onder meer openbaar vervoer, accommodatie en cultuur. In totaal mogen 47.706 18-jarigen uit de 27 EU- en 6 andere Europese landen met het gratis treinticket op stap.

Het zogeheten DiscoverEU-programma werd gelanceerd in de zomer van 2018. Sindsdien heeft de Commissie 212.700 gratis passen uitgedeeld. Het programma is vooral in Duitsland, Spanje, Italië en Polen razend populair onder scholieren en studenten die op een door de Commissie bepaalde datum 18 jaar moeten zijn.

Ze kunnen alleen of in een groepje van maximaal vijf personen reizen, doorgaans per trein behalve voor sommige bestemmingen die alleen per boot of vliegtuig zijn te bereiken. “We wensen de winnaars een onvergetelijke ervaring toe”, aldus Eurocommissaris Mariya Gabriel, die onder meer verantwoordelijk is voor cultuur en jeugd.

In maart opent het dagelijks EU-bestuur in Brussel weer een nieuwe inschrijvingsronde. Kandidaten moeten dan hun reisplannen bij de commissie indienen en een aantal vragen over de EU beantwoorden. Bij de vorige ronde, in oktober, hadden in totaal 161.399 jongeren zich ingeschreven, onder wie 2.943 Belgische tieners.