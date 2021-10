Gouverneur Texas verbiedt vaccinatieplicht in zijn staat

Amerikaan die op Facebook angst zaaide over corona veroor­deeld tot 15 maanden cel

7 oktober Een inwoner van Texas die in april vorig jaar op Facebook angst zaaide over het coronavirus is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. De 40-jarige Christopher Charles Perez schreef in een bericht dat hij iemand die besmet was met het coronavirus had betaald om aan producten te likken in een supermarkt in de Amerikaanse stad San Antonio.