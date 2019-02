Gouverneur New Mexico loopt door muur: “Dit denk ik van Trump zijn ideeën” JAB

08 februari 2019

09u43 0

De gouverneur van New Mexico gaat wel heel ver om duidelijk te maken wat ze van het idee van haar president Dondald Trump vindt om een muur te bouwen tussen de VS en Mexico. In een campagnespot loopt ze dwars door muren én een portret van Trump.