Gouverneur Amerikaanse staat Louisiana niet meer welkom op Fêtes de Wallonie na verbod op abortus

IN KAART. Dit gaan de Amerikaan­se staten doen nu het federale abortus­recht is afgeschaft

Door het besluit van het Amerikaans Hooggerechtshof is het voortaan aan de staten zelf om te bepalen of abortus mag. Compleet verboden is het niet, maar de verplichting die gold door Roe vs Wade — de eerdere zaak in het Hooggerechtshof die het recht tot abortus afdwong in alle staten — bestaat niet meer. Wat kunnen we van de staten verwachten?

26 juni