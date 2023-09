Gotthardtunnel afgesloten nadat stuk beton naar beneden valt

“Zolang ik niet weet wat er gebeurd is, wil ik mijn broer of zus niet zien”: dochter Gwendoline (34) vol vragen nu doodsoor­zaak vader Danny (57) bekend is

“Wie moet ik nog geloven?” Oudste dochter Gwendoline (34) zit ook 36 uur na het telefoontje over de dood van haar vader Danny Delaere (57) nog vol vragen. Vandaag is uit de autopsie gebleken dat de man uit Deerlijk door verstikking is gestorven tijdens een schermutseling. Zijn echtgenote - niet de moeder van Gwendoline - en meerderjarige zoon en dochter werden opgepakt. “Ik hoop snel te weten hoe mijn papa precies is gestorven”, zucht Gwendoline. De echtgenote is intussen aangehouden, de dochter en zoon zijn vrijgelaten.