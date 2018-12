GoPro haalt deel productie weg uit China jv

10 december 2018

16u52

Bron: anp 0 Maker van actiecamera's GoPro verhuist een deel van zijn productie van China naar de Verenigde Staten. Het Amerikaanse bedrijf heeft geen trek in de ophanden zijnde extra heffingen op producten die voor de thuismarkt zijn bestemd.

De verhuizing van een deel van de productie zal komende zomer plaatsvinden. Voor de overige markten blijft het bedrijf de apparaten in China maken. De leiding van GoPro spreekt van een proactieve reactie op de huidige handelszorgen.

China en de VS sloegen elkaar de voorbije maanden om de oren met importtarieven. Sinds de recente ontmoeting tussen presidenten Donald Trump en Xi Jinping is er een 'staakt-het-vuren' tussen de landen van negentig dagen. De arrestatie van financieel topvrouw Meng Wanzhou van Huawei wakkerde de zorgen over de relatie tussen de landen wel weer aan. Meng werd in Canada opgepakt voor uitlevering aan de VS.