Google neemt extra maatregelen voor gegevensbescherming

Foto’s verwijderen uit Google Search

In de toekomst kunnen gebruikers persoonlijke, seksueel expliciete foto’s verwijderen uit Google Search als ze niet langer willen dat ze daar zichtbaar zijn. Tot nu toe was er alleen een verwijderingsoptie voor niet-consensuele expliciete afbeeldingen, dus foto’s die tegen de wil van de betreffende persoon waren genomen. Het verzoek tot verwijdering kan worden gedaan via een webformulier in de support-sectie van Google.

‘SafeSearch’-functie

Google kondigde verder aan dat het standaard een ‘SafeSearch’-functie zal activeren, die aanstootgevende foto’s automatisch zal vervagen in de zoekresultaten van Google. Google wil kinderen daarmee beschermen tegen pornografie en geweld, maar ook volwassenen tegen verrassingen. De functie is van toepassing op foto’s van slachtoffers van ongevallen of oorlogshandelingen. Wie deze bescherming niet wil, kan deze op elk moment uitschakelen. Ouders of beheerders van schoolnetwerken kunnen wel verhinderen dat kinderen of jongeren deze beschermende maatregel uitschakelen.

Controle over eigen gegevens

De derde privacyfunctie die Google donderdag introduceerde is bedoeld om gebruikers meer controle te geven over hun eigen gegevens die overal op het web verschijnen. Een jaar geleden werd de tool ‘Zoekresultaten over jou’ al geïntroduceerd, waarmee gebruikers een verzoek kunnen indienen om zoekresultaten te verwijderen die hun persoonlijke telefoonnummer, huisadres of e-mailadres bevatten. In de toekomst kun je actief op de hoogte worden gesteld wanneer je persoonlijke contactgegevens weer opduiken in Google Search. De tool is in eerste instantie beschikbaar in het Engels in de VS.