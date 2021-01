Google lanceert ‘Routines’ voor gebruikers van Google Assistent

Wat kan je nu eigenlijk doen met zo’n Google Nest Mini?

25 oktober We gebruiken allemaal erg veel onze smartphone. Eén van de manieren waarop we ons verbruik kunnen verminderen, is door een smart speaker in huis te halen. Je laat je smartphone in je broekzak steken en vraagt gewoon dingen aan je persoonlijke assistent. Google heeft zo’n smartspeaker in België gelanceerd: de Google Nest Mini. Wat kan zo’n kleine speaker nu net allemaal doen? Technologiejournalist Kenneth Dée legt het je uit in onderstaande video: