Goldman Sachs voorspelt dat gasprijs halveert: “Europa heeft puzzel met succes opgelost”

In gelekt EU-document is geen sprake van Europees prijspla­fond voor gas: “Experts werken er nog aan”

In een gelekt EU-document dat de krant ‘The Guardian’ kon inkijken, is van een prijsplafond op alle gasimport in de Europese Unie, voorlopig nog geen sprake. België pleit al maanden voor een prijsplafond. Onder meer minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is een groot voorstander. “Dat het voorstel nu nog niet in dat document staat, wil niet zeggen dat het er niet komt”, zegt een woordvoerder van Van der Straeten (Groen). “Er wordt nog verder aan gewerkt.” Twee andere voorstellen voor maatregelen staan wel al in het document.

13 september