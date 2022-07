Goed om te weten: Nintendo waarschuwt voor oververhitting Switch-console bij temperaturen boven de 35 graden

Een jaar geleden verdween de Franse Yann (25) tijdens een soloreis in Egypte, zijn familie zoekt nog steeds antwoorden

Een jaar geleden raakte de 25-jarige Franse student Yann Bourdon vermist tijdens een reis in Egypte. De avontuurlijke jongeman vertrok in de zomer van 2020 alleen op wereldreis. Een jaar later, in de zomer van 2021, vernam Yanns familie voor de laatste keer nieuws van hem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de twintiger. Nu, ongeveer twee jaar nadat Yann thuis vertrok, roept zijn familie getuigen op naar voren te treden.

