Gloednieuwe News City Academy Awards gaan op zoek naar de mediamakers van morgen

“We lanceren de eerste News City Academy Awards omdat we geloven dat nieuwsmedia belangrijk zijn in onze samenleving,” zegt Nicholas Lataire, directeur News City. “Daarnaast weten we ook dat er in Vlaanderen veel jong mediatalent is. We willen dat talent de kans geven om zich aan een groot publiek te tonen. We staan daarbij open voor alle mogelijke vertelvormen die jongeren gebruiken. Je hoeft geen journalistieke opleiding gevolgd te hebben. Wat het belangrijkst is, is dat je gepassioneerd bent door media, en dat je ook mensen wil raken…”.