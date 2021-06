Glenn Meesseman en ouders schuldig bevonden aan moord

Sara Laeremans, moeder van twee peuters, werd op 22 oktober 2017 gewurgd aangetroffen in haar appartement aan het Brigandshof in Geel. Haar ex-man Glenn Meesseman kwam al snel als verdachte in beeld, omdat de twee in een strijd over de verblijfsregeling verwikkeld zaten. De rechtbank had een tiental dagen eerder beslist dat de kinderen bij Sara gingen verblijven en dat ze om de twee weken een weekend naar Glenn mochten, wat vooral zijn moeder Inge Manderick maar moeilijk kon verkroppen.

Glenn had echter een alibi: hij was de hele avond en nacht samen met zijn dochtertjes bij zijn ouders in het West-Vlaamse Izegem geweest. Zijn ouders bevestigden dat tegenover de politie. Het was de zus van Glenn die het onderzoek in een stroomversnelling bracht. Zij vertelde de politie in juli 2018 dat haar ouders en haar broer Sara dood wilden om de kinderen definitief terug te krijgen.

Haar vader had haar kort na de feiten verteld dat ze na de uitspraak van de rechtbank de dood van Sara beginnen plannen waren. Hij had in de nacht van 21 op 22 oktober 2017 samen met Glenn de trein naar Geel genomen. Glenn was eerst binnengegaan en hij was buiten blijven wachten. Glenn vertelde haar dat hij met Sara ruzie had gemaakt en dat er een klein gevecht was geweest, waarbij hij haar met een mes had proberen steken. Daarna had hij haar gewurgd, maar Sara was volgens hem niet meteen dood. Glenn had toen zijn vader binnengeroepen. Vader vertelde dat hij een dweil tegen haar neus en mond had geduwd om Sara te laten stikken. Toen hij de dweil wegnam, kwam er schuim uit haar mond.

De jury vond de verklaring van de zus geloofwaardig, omdat ze gedetailleerde informatie bevatte die ze alleen maar van de daders vernomen kon hebben.

Volledig scherm Sara Laeremans. © Federale politie / Repro JVN

