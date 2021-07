Gijzeling in Zweedse gevangenis loopt goed af

‘Spontane’ vaccinatie­oproep zorgt voor grote chaos in Tunesië: minister ontslagen

19:07 In Tunesië is een stormloop op de vaccinatiecentra uitgedraaid op chaos: de politie moest ingrijpen door het te grote aantal mensen en ook door enkele gevallen van vandalisme. De Tunesische minister van Volksgezondheid, Faouzi Mehdi, is woensdag ontslagen.