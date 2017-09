Gezondheidsminister VS excuseert zich voor reizen met privévliegtuig: "Ik zal zelf kosten op me nemen" ib

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse gezondheidsminister Tom Price. De Amerikaanse minister voor Gezondheid Tom Price heeft zich donderdag verontschuldigd voor het herhaaldelijk charteren van privévliegtuigen, in plaats van commerciële vluchten voor zijn verplaatsingen te nemen. Hij gaf ook aan dat de belastingbetaler niet zou opdraaien "voor mijn stoel in de vliegtuigen" omdat hij die kosten zou terugbetalen.

Maar dat lijkt maar om een symbolische vergoeding te gaan, omdat Price letterlijk slechts voor zijn eigen zitje in de buidel tast. Volgens een woordvoerder van het ministerie zal de minister exact 51.887,31 dollar overmaken aan de Amerikaanse schatkist. Dat terwijl de kosten voor de 26 privévliegtuigen die hij en zijn gevolg charterden sinds mei, geschat worden op meer dan 400.000 dollar.

Kritiek

Price kreeg heel wat kritiek te verwerken over zijn verkwisting van belastingeld sinds Politico het nieuws dinsdag uitbracht. Ook president Donald Trump gaf te kennen "niet blij te zijn" met de situatie en antwoordde nogal bruusk met "we zullen zien" op de vraag of hij zijn minister de laan zou uitsturen.

De overheid is overigens een doorlichting van Price's reizen gestart.