Gezocht: vrouwen die naar Nederland reisden voor abortus CMA

20 november 2019

10u56 0

Gaat de wettelijke termijn voor abortus in ons land straks van 12 naar 18 weken? In Nederland is het sowieso al toegelaten tot de 24ste week van een zwangerschap. ‘Het Laatste Nieuws’ is op zoek naar vrouwen die ooit naar Nederland reisden om een abortus te laten uitvoeren na méér dan 12 weken. Hoe voelde je je daar toen bij? En hoe kijk je er vandaag op terug?

Je kan je verhaal anoniem vertellen aan celien.moors@dpgmedia.be