GEZOCHT: leerkrachten die al eens voor klas stonden waar leerlingen onder invloed van drugs waren Redactie

26 juni 2019

11u33 0 Vijf middelbare scholen in Brasschaat gaan hun leerkrachten zelf speekseltesten laten afnemen van de leerlingen. Weigert een leerling, dan mag de leerkracht de politie inschakelen. Op die manier willen de scholen de strijd aanbinden met drugs.

Het Laatste Nieuws is op zoek naar leerkrachten die ervaring hebben met drugs in de klas. Leerkrachten die al eens voor een klas gestaan hebben waar één of meerdere leerlingen zichtbaar onder invloed waren, en die nu voor of tegen zo’n speekseltest op school zijn.

Bent u zo’n leerkracht en wil u daarover getuigen? Stuur dan een mailtje naar ibo@hln.be. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden.