Gezocht: koos u voor een carrièreswitch na technische werkloosheid in de coronacrisis? Bieke Cornillie

24 juli 2020

11u29 0 De coronacrisis zorgt in heel wat sectoren voor moeilijkheden. Van de horeca- tot de evenementensector, de afgelopen maanden werden duizenden werknemers uit allerhande jobs noodgedwongen op technische werkloosheid gezet. Anderen konden hun baan als zelfstandige niet langer uitoefenen.

Heel wat mensen zijn weliswaar niet bij de pakken blijven zitten en begonnen creatief na te denken over een nieuwe wending in hun loopbaan. Bent u zo iemand die tijdens de coronacrisis voor een carrièreswitch is gegaan na technische werkloosheid? Wij zijn geïnteresseerd in uw verhaal. Laat het ons weten via bieke.cornillie@dpgmedia.be. (Vergeet ook zeker uw gsm-nummer niet te vermelden).