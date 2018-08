Gezocht: kandidaten voor cultuurprijs 07 augustus 2018

02u50 0 De Cultuurraad van Haaltert is op zoek naar kandidaten voor de cultuurprijs.

De raad reikt om de twee jaar een cultuurprijs uit aan mensen die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor de Haaltertse cultuurbeleving. Dat kan een inwoner van Haaltert zijn, maar ook een voormalige inwoner die nog altijd een sterke culturele band met de gemeente heeft. Ook verenigingen die iets bijzonders gedaan hebben voor de cultuurbeleving in Haaltert komen in aanmerking.





Elke inwoner van Groot-Haaltert of vereniging die bij de Cultuurraad aangesloten is, kan één of meerdere kandidaten voordragen. Dat moet voor 15 oktober gebeuren bij voorzitter Rik De Schepper, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert. De voordracht moet gemotiveerd zijn en er moet een uitgebreid cv van de kandidaat bij zitten. Meer info op www.haaltert.be/cultuurprijs. (CVHN)