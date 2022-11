Gezocht: ging u al eens naar het erotische Caviar de la Nuit?

Leuven Verschil­len­de studenten zullen opleiding aan KU Leuven moeten stopzetten na tuchtzaak over doop waarbij student bijna stierf door 5,4 promille alcohol in bloed

Een aantal van de studenten die betrokken zijn bij de tuchtprocedure van de KU Leuven naar aanleiding van een “onverantwoorde studentendoop”, mogen hun studies niet voortzetten. Dat blijkt uit een persoonlijke boodschap van de dertien studenten, die via hun raadsman Jan Temmerman donderdagavond werd verspreid. De universiteit had een tuchtprocedure opgestart nadat een student tijdens de doop met spoed naar het ziekenhuis moest omdat hij een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed had. Vrijdag nemen de studenten een definitieve beslissing of ze al dan niet in beroep gaan tegen de opgelegde sancties, maar in hun boodschap schrijven ze alvast dat ze die “accepteren”.

