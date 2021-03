Gezocht: getuigenissen van op het Suezkanaal

Het containerschip Ever Given, 400 meter lang met een capaciteit van 200.000 ton, ligt sinds dinsdag diagonaal in het Suezkanaal en blokkeert de scheepvaart op een van de belangrijkste zeeroutes ter wereld. Schepen kunnen niet anders dan wachten of een omweg maken. Het Laatste Nieuws is op zoek naar Belgische schepen en crewleden die zijn komen vast te zitten en willen getuigen over hoe het er daar aan toegaat.