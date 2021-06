Gezinshoofd (76) van ‘grootste gezin ter wereld’ is overleden: hij laat 38 vrouwen en 89 kinderen na

UpdateHet hoofd van wat wellicht de grootste familie ter wereld is, is zondag in India op 76-jarige leeftijd overleden. Ziona - die alleen met zijn voornaam gekend was - laat 38 vrouwen en 89 kinderen na die allemaal samenwonen in een huis met vier verdiepingen in de noordoostelijke deelstaat Mizoram. De patriarch behoorde tot een christelijke sekte die polygamie als Gods wil promoot.

Zijn vader, Chana, richtte de sekte op in 1942 in het dorp Baktawng in Mizoram, waar Ziona’s grote familie nog steeds woont. Polygamie is illegaal in India, maar de autoriteiten vervolgen tribale gemeenschappen er meestal niet voor. De sekte heeft zo’n 2.000 volgelingen die quasi allemaal in de buurt van Baktawng wonen.

Volledig scherm Het huis van Ziona’s familie in het dorp Baktwang © REUTERS

Het is onduidelijk of Ziona, die in 1945 geboren werd én op 17-jarige leeftijd met zijn eerste vrouw huwde, wettelijk getrouwd was met alle vrouwen die hij als zijn echtgenotes bestempelde. De familie woont verspreid over vier verdiepingen van een grote woning met 100 kamers.

De aanwezigheid van de familie in het dorp was een belangrijke toeristische attractie geworden, zo melden lokale politici aan CNN. De familie kreeg bovendien al erg veel media-aandacht. Zo verschenen ze talloze keren in televisieprogramma’s. Ziona was een gelukkige pater familias, zo zei hij steeds weer. Hij beschouwde zichzelf als een echte bofkont.

Volledig scherm Ziona, toen 67 jaar uit tijdens een fotoreportage in 2011. © REUTERS

Afgelopen weekend werd de familievader naar de spoedgevallendienst van het lokale ziekenhuis gebracht. Daar probeerde men hem nog tevergeefs te reanimeren. Na 45 minuten werd de man doodverklaard.

“Ik geloof dat God ons heeft uitgekozen om zo te zijn (om grote gezinnen te hebben)”, vertelde Ziona in 2011 aan CNN. “Degenen die in deze familie zijn geboren, willen deze traditie verderzetten, dus we blijven maar aangroeien en aangroeien.”

“Ik heb nooit willen trouwen, maar dat is het pad dat God voor mij heeft gekozen. Het is niet mijn wens om steeds opnieuw te trouwen”, zo besloot Ziona toen.

Volledig scherm In 2011 poseerden 28 echtgenotes van Ziona voor de lens. © REUTERS

Volledig scherm De familie van Ziona © REUTERS

Volledig scherm Ziona met zijn familie in 2011. © REUTERS

Volledig scherm Enkele jonge kinderen van Ziona poseren voor de lens (2011). © REUTERS

Volledig scherm Was hangt te drogen op het dak van het grote huis. © REUTERS