Exclusief voor abonnees Gewelddadige porno verbieden? “Een brug te ver én niet haalbaar” Jef Vermassen pleit in assisenzaak voor verbod op wrede pornografie LB

07 februari 2020

14u02 2 Strafpleiter Jef Vermassen deed op het assisenproces over de moord op kapster Julie Quintens (24) een opmerkelijk voorstel: zorg dat het bekijken van gewelddadige porno bij wet verboden wordt. Ben Wertoy (27), die in Leuven terechtstaat voor de moord op zijn buurvrouw, was verslaafd aan porno en raakte verslingerd aan gewelddadige porno waarbij vrouwen verkracht en gewurgd worden. Is het zinvol dergelijk verbod in te stellen of schiet je daarmee naast het doel?

“Die perverse porno was voor hem suikerbrood, maar ook vergif”, zei Vermassen. “Wie in Azië naar zulke beelden kijkt, vliegt in de gevangenis”. Waarop Vermassen voorstelde ook bij ons een verbod in te stellen. Maar klopt het dat het bekijken van gewelddadige porno iemand naar geweld doet grijpen?

Er is de voorbije jaren massaal veel onderzoek naar het gewelddadige effect van pornografie gevoerd, maar een consensus is daar net zo min uit gekomen als die zou bestaan over de relatie tussen televisiegeweld en maatschappelijk geweld.

En hoe zit het met de wet? Zowel het bekijken als het verspreiden van kinderporno is verboden. Voor plas- en poepseks, dierenseks én gewelddadige porno geldt enkel een verbod op verspreiding.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis