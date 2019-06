Gevreesde computerkraker is in het land: “Ik geef nooit op” mvw

07 juni 2019

21u05

Bron: VTM NIEUWS 0 De beroemdste computerkraker ter wereld is in het land. Het gaat om de Amerikaan Kevin Mitnick, die als eerste hacker de lijst haalde van de meest gezochte misdadigers. Nu houdt hij zich aan de regels en kraakt hij enkel nog computers van bedrijven die daar om vragen. Hij geeft ook lezingen over zijn ervaringen en toont hoe makkelijk je kan hacken.

Kevin Mitnick begon als tiener door onder andere McDonald's te hacken. Hij maakte er een sport van, maar het bleef niet onschuldig. Hij hackte ook meer dan veertig grote bedrijven. De FBI was het beu en begon een klopjacht. Hij werd opgepakt in 1995 en zat in totaal vijf jaar in de cel.