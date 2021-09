Gevaarlijke stof gelekt na ongeval met tankwagen: vijf woningen ontruimd, politie roept op om Brusselse Ring nog zeker tot vannacht te vermijden

Sint-Niklaas Zware uitslaande brand legt kippenbe­drijf in de as, manege blijft nipt gevrij­waard: “Levenswerk van Wim is in vlammen opgegaan”

17:31 In een kippenbedrijf in de Weverstraat in Sint-Niklaas heeft dinsdag een bijzonder zware brand gewoed. Een stal met duizenden kippen ging volledig in vlammen op. De aanpalende manege Wica Stables kon door de brandweer gered worden maar ook hier is er schade. Heel wat paardeneigenaars kwamen in paniek toegesneld. De dieren bleven gelukkig ongedeerd.