Gevaarlijke relaties: vrouwen meer kans op sterfte na gebroken hart

25 februari 2018

The Guardian

Een gebroken hart laat in vele gevallen een emotionele onstabiliteit na. Ook lichamelijk blijkt het fenomeen nu drastische effecten te hebben. Vooral vrouwen zijn erg kwetsbaar en hebben zelfs een dubbel zo grote kans als mannen om aan de gevolgen van liefdesverdriet te sterven.

Takotsubocardiomyopathie - algemeen bekend als het gebroken-hartsyndroom - is zeldzaam maar bestaat echt. Als hart- en longchirurg heeft dr. Nikki Stamp zelf een paar gevallen gezien en het fenomeen biedt een boeiend openingshoofdstuk voor haar eerste boek 'Can You Die of a Broken Heart?'. Het is mogelijk om zo te worden getroffen door verdriet en verlies dat het hart dat simpelweg niet meer aankan. Stamp wil de talloze manieren verkennen waarop de moderne geneeskunde pas sinds kort begrip heeft gegeven voor de verbinding tussen lichaam en emotie.

Centrum emotie

"We hebben een soort van verbinding bereikt op het gebied van emotie en gezondheid", zegt Stamp. "Toen vroege artsen organen en het lichaam ontdekten, dachten ze in feite dat het hart het centrum van de emotie was, omdat het warm was.

Naar verloop van tijd beweerden andere artsen dat je emoties uit de hersenen komen. Volgens hen had de emotionele toestand niets met je fysieke toestand te maken. Vandaag de dag willen we terugkeren naar de idee dat het hart het centrum van onze emoties vormt en het vanuit een meer holistisch perspectief gaan bekijken.

Nuttige relaties

Relaties blijken een goed voorbeeld te zijn voor het nieuwe fenomeen. "We kunnen aannemen dat het risico van overlijden groter is na het verlies van iemand die belangrijk en dicht bij je staat", zegt Stamp. Omgekeerd, zegt ze, zijn zowel romantische als platonische relaties enorm nuttig. "Er vinden veel positieve acties plaats in het lichaam tijdens je relatie. Wanneer je een sociale en emotionele connectie hebt, lijkt het erop dat onze hersenen dat erkennen als iets dat betekent dat je gezond bent. "

Risico's echtscheiding

"Het is interessant omdat we een punt hebben bereikt in een cultuur en maatschappij waar we sociaal steeds vaker echtscheidingen accepteren, maar toch heeft dit een diepgaand effect op onze gezondheid", zegt Stamp. Echtscheidingen zetten vrouwen onder significant meer fysiologische spanning dan mannen, onthult onderzoek. Wanneer mannen hertrouwen, daalt hun risico op een hartaanval. Stamp schrijft dat een echtscheiding voor vrouwen hun kansen op een gezond leven voor altijd herschrijft: "De risico’s van een echtscheiding op de gezondheid van een vrouw staan op een vergelijkbaar niveau als die van een te hoge bloeddruk of roken.

Vrouw twee keer meer kans op hartfalen

Een van de redenen waarom Stamp het boek Can You Die of a Broken Heart begon te schrijven is omdat ze het "eng en frustrerend" vindt dat "vrouwen zich niet identificeren met hartziekten" ondanks dat het de nummer één doodsoorzaak is bij Australische vrouwen.

Het boek legt uit: "Als u een vrouw bent jonger dan 50 jaar en u hebt een hartaanval, dan hebt u tweemaal zoveel kans om te sterven dan een man in dezelfde boot." Waarom? Een bijdragende factor is het tekort aan middelen dat in de gezondheid van het vrouwelijke hart wordt gestopt, omdat het grootste deel van het onderzoek is gedaan "door mannen, op mannen".

Vrouwen ondervertegenwoordigd

"Vrouwen in de academische geneeskunde of zelfs in hogere niveaus van medisch onderzoek in het algemeen zijn behoorlijk ondervertegenwoordigd. En of we het nu leuk vinden of niet, we hebben allemaal een neiging om naar dingen te kijken die meer relevant zijn voor onszelf, "zegt ze. "Dus, met dat alles, leren we nu pas over zowel de biologische als sociale verschillen tussen het hart van mannen en vrouwen. Daarom hebben de zorgverleners onvoldoende kennis en weten ze niet op welke symptomen ze moeten letten.

Vrouwen willen niet dom lijken en gaan dan naar hun arts of verpleegkundige. Die verwerpen op hun beurt de symptomen omdat ze vreemd zijn en omdat vrouwen eerder als angstig worden ervaren. Het is gewoon die storm van complicaties die ervoor zorgt dat de harten van vrouwen zoveel meer in gevaar zijn. "