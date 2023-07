Getuigenis uit Jenin-vluchtelingenkamp: “Het theater is verwoest door de raketaanvallen, maar morgen staan we weer klaar om alles weer op te bouwen”

Israël begon gisteren aan de grootste militaire operatie op het Jenin-vluchtelingenkamp van de afgelopen jaren. Intussen lieten al tien mensen het leven. HLN kon praten met Mustafa Sheti, directeur van The Freedom Theatre dat deels verwoest werd bij de aanval. “De geschiedenis herhaalt zich: als er niets verandert, ben ik bang dat de kinderen die dit vandaag zien gebeuren over twintig jaar zelf naar de wapens grijpen”

“Gisterennacht werden we opgeschrikt door raketaanvallen. Zelf woon drie kilometer buiten het kamp, maar het theater waar ik directeur van ben, bevindt zich midden in het centrum. De deuren van het theater zijn volledig weggeblazen”, vertelt Sheti aan onze redactie. “Het Israëlisch leger heeft het kamp omsingeld en maakt de cirkel stelselmatig kleiner tot ze de kern bereiken. Op die manier proberen ze Palestijnen die ze verdenken van lidmaatschap van terroristische organisaties op te pakken”, gaat hij verder.

Freedom Theatre

Het Freedom Theatre werd opgericht door de Joods-Israëlische mensenrechtenactiviste Arna Mer-Khamis. Zij wilde Palestijnse kinderen een plek geven waar ze zich met theater konden ontspannen. Bij de vorige grote militaire operatie in 2002 werd het theater ook vernield. “De geschiedenis herhaalt zich bijna identiek”, zegt Sheti. “Maar ook deze keer zijn we niet van plan het theater los te laten. Als het kan, bouwen we het morgen opnieuw op”, klinkt het.

Nieuwe generatie

Het theater dat verwoest werd, is niet de enige parallel die Sheti ziet met de militaire operatie van 2002. “De kinderen die toen getuige waren van de operatie, vechten vandaag tegen de Israëlische soldaten in de straten van Jenin. Als er niets verandert, ben ik bang dat de kinderen die dit vandaag zien gebeuren over twintig jaar zelf naar de wapens grijpen”, zegt hij.

Anti-terreurcampagne

Israël zelf heeft het over een anti-terreurcampagne waarmee het vooral de gewapende bewegingen in het gebied wil treffen. In het kamp verschansen zich volgens Israël verschillende leden van organisaties zoals Hamas, Fattah en de Islamitische Jihad.

“Israël communiceerde eerder dat ze driehonderd terroristen te pakken willen krijgen, maar voor ons is het niet duidelijk of ze hen willen doden of willen arresteren”, zegt Sheti. “We hebben er ook geen idee van hoe lang deze operatie zal duren.”

Intussen hebben zo’n 3.000 Palestijnen het vluchtelingenkamp in Jenin verlaten. Ook Israël riep de Palestijnse burgers op Jenin te verlaten, maar volgens Sheti blijven er zo’n 12.000 op hun plek. Op de vraag waarom ze dat doen antwoordt hij: “Uit waardigheid. Zeventig jaar geleden zijn we al eens uit onze huizen verdreven. Nu gaan we nergens meer heen.”

Volledig scherm Leden van de Palestijnse Rode Halvemaan helpen vluchtelingen om te evacueren naar een veilige plek. © ANP / EPA

