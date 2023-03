Getest op straat: zo griezelig goed werkt de omstreden ‘Bold Glamour’-filter op TikTok

Miljoenen­frau­deur en hoofdfi­guur van Netflix­reeks: advocaat Alex Murdaugh (54) krijgt levenslang voor moord op eigen vrouw en zoon

De beruchte Amerikaanse ex-advocaat Alex Murdaugh (54), over wie Netflix de serie ‘Murdaugh Murders: A Southern Scandal’ heeft gemaakt, heeft na een wekenlang proces een levenslange celstraf gekregen voor de moord op zijn vrouw en zoon. Murdaugh schoot zijn echtgenote Maggie (52) en zijn zoon Paul (22) op 7 juni 2021 dood met een jachtgeweer. Murdaugh, die ook wordt beschuldigd van miljoenenfraude, diefstal en drugsfeiten, is zijn onschuld steeds blijven volhouden. “Ik zou Maggie en Paul nooit, in geen enkele omstandigheden, pijn doen”, herhaalde hij voor de rechtbank.