GETEST. Dit is de chatrobot van Microsoft: maakt nieuwe Bing je werk ook gemakkelijker?

Skye (5) leeft al op sondevoe­ding sinds ze 10 weken was: “Aan een ijsje likken, dat kent ze niet”

Ze houdt van cracottes en van een stukje appel, maar het gevoel van een snoepje in haar mond, een stuk pizza of een ijsje kent Skye Vanden Abeele (5) niet. Al van toen ze tien weken oud was, leeft het meisje op sondevoeding. Drie keer per dag, en ook ’s nachts, sijpelt haar eten via een slangetje rechtstreeks haar buik binnen. “En als ze speelt, draagt ze haar sondevoeding gewoon mee in een rugzakje.”

10:18