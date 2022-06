Gerucht: “Apple komt in 2023 met grotere MacBook Air en werkt aan nieuwe, compacte 12 inch laptop”

Geen iOS 16 voor iPhone 6s, 7 en SE, verstuurde berichten bewerken en nieuwe MacBook Air: dit onthouden we van WWDC 2022

Dit najaar krijgen Apple-toestellen weer eens een resem nieuwigheden. Tijdens de Keynote van het Worldwide Developer Conference (WWDC) 2022 stelde het bedrijf iOS 16 voor, met onder andere het nieuwe vergrendelscherm voor iPhones. Daarnaast zullen Apple Watches meer kunnen op sportief vlak, wordt de iPad nog wat meer laptop en is er een nieuwe MacBook Air, die gebruik zal maken van het nieuwe macOS Ventura. Dit jaar zullen echt een aantal iPhones, Apple Watches en Macs géén update krijgen. Alle belangrijke aankondigingen hebben we in dit stuk voor je samengevat.

