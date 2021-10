Germain Pirlot (78) uit Oostende, de onbekende bedenker van de naam ‘euro’: “Dat is toch niks om fier op te zijn?”

Kent u Germain Pirlot? De vraag overviel ook onze politieke journalist Isolde Van den Eynde, dinsdag in ‘De Afspraak’. Professor Hendrik Vos kwam er vertellen over zijn nieuwe boek ‘Dit is Europa’, en één van de honderden figuranten in de geschiedenis van ons continent is een gepensioneerde leraar uit Oostende. In 1995 bedacht hij de naam voor de nieuwe munt van de Europese Unie. De ‘euro’ is zijn uitvinding, maar dat weet bijna niemand. “En dan?”, zegt hij. “Ik heb zelfs vrienden die niet eens weten dat ik het was.”