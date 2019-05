George en Amal Clooney nodigen jullie uit op een double date MVW

30 mei 2019

11u56

Bron: AP

George en Amal Clooney organiseren een bieding om met hen op double date te gaan naar het Comomeer. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de Clooney Foundation for Justice, een organisatie die schendingen van de rechten van de mens aanklaagt. De tweevoudig Oscar-winnaar maakte het nieuws zelf bekend in een origineel filmpje. “We nodigen u en een vriend uit voor een double date mat Amal, een gerenommeerde mensenrechtenadvocaat, rechtenprofessor en een vooraanstaand denker op het vlak van rechtvaardigheid in de wereld. En ik, een acteur.”