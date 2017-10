Generaal op rust: "VS op weg naar oorlog met Noord-Korea tegen de zomer" Joeri Vlemings

08u33

Bron: NBC 15 afp De Verenigde Staten zijn stevig op weg naar een oorlog met Noord-Korea tegen de zomer van volgend jaar. Dat zei Barry McCaffrey, een gerespecteerde Amerikaanse generaal op rust, in een interview met NBC.

Een diplomatieke oplossing voor het conflict tussen de VS en Noord-Korea wordt volgens de generaal alsmaar moeilijker met Donald Trump aan de macht. "Ik denk dat de president zowat alle geloofwaardigheid bij de internationale gemeenschap heeft verloren. Ze zullen hem gewoon uitzitten. Dus ik zou de schade die hij daar aanricht niet overdrijven", stelde McCaffrey (74) over de beslissing van Trump om het nucleaire akkoord met Iran niet te erkennen.

"Het probleem is dat we op dit moment potentieel met zo veel crisissen zitten dat hij de diplomatieke inspanningen overbelast, net als de capaciteit van het Amerikaanse leger om ze het hoofd te bieden. We mogen onze ogen niet afhouden van Noord-Korea. Het huidige taalgebruik van de regering, dat gebrek aan een diplomatiek en ernstig plan van aanpak, zal ons, naar mijn mening, doen verglijden naar een oorlog tegen volgende zomer."

Reacting to Trump on North Korea, Gen. Barry McCaffrey says he sees the U.S. "sliding toward war by next summer." https://t.co/nhOTzYwkrF pic.twitter.com/YlXVeQlSUo — 11th Hour (@11thHour) October 14, 2017

Anker van het actuamagazine The 11th Hour, Brian Williams, voegde er meteen aan toe dat Barry McCaffrey niet de man van de ophitsende retoriek is. "Ik ken de generaal al jaren. Ik ken hem als een iemand met gezond verstand, wars van overdrijvingen", zei Williams. Wat de uitspraken van de generaal op rust nog beangstigender maakt.

Intussen zei Hillary Clinton aan CNN dat Donald Trump een wedloop in atoomwapens zal ontketenen in Oost-Azië. "Japan stelt zich begrijpelijk de vraag of het wel op de VS kan rekenen, met Noord-Koreaanse raketten die boven hen vliegen", aldus Clinton. "Diplomatie, het voorkomen van oorlog, afschrikmethodes ontwikkelen, dat is een traag, lastig en moeilijk werk. Dan ben je niet goed af met een impulsief of ideologisch iemand die eigenlijk gewoon zegt: 'Oké, we hebben het nu wel gehad met jou'".

Getty Images Hillary Clinton.