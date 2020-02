Gemiddelde huurprijs sociale woning in vier jaar tijd in bijna alle provincies gedaald MDG

13 februari 2020

14u34

Bron: Belga 0 Tussen 2014 en 2018 is de gemiddelde huurprijs van een sociale woning in bijna alle Vlaamse provincies gedaald. Enkel in Oost-Vlaanderen is een lichte stijging opgetekend. In Vlaams-Brabant daalde de gemiddelde prijs met liefst 13 procent.

Een en ander blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op een schriftelijke vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De cijfers tonen aan dat de gemiddelde huurprijs in Oost-Vlaanderen steeg van 246 naar 250 euro. Maar in alle andere provincies ging de prijs naar beneden. De grootste daling werd genoteerd in Vlaams-Brabant, waar de gemiddelde huurprijs tussen 2014 en 2018 evolueerde van 311 euro naar 272 euro.

Voor Van Volcem ondersteunen de cijfers de beslissing van de Vlaamse regering om de berekening van de sociale huurprijzen vanaf dit jaar aan te passen. "Het lijkt me niet logisch dat de gemiddelde prijs voor nieuwe huurders in Vlaams-Brabant met 13 procent daalde op vier jaar tijd. Daarom is het zo belangrijk dat er nu rekening wordt gehouden met de marktwaarde en energie-efficiëntie van de woning alsook met het inkomen van eventuele inwonende kinderen ouder dan 18 jaar."

Evolutie in centrumsteden

Diependaele verstrekte ook informatie over de evolutie in de centrumsteden. In 7 van de 13 centrumsteden ging de huurprijs naar beneden. In Mechelen daalde het gemiddelde met 12 procent tot 267 euro, in Aalst steeg de prijs met 11 procent tot 275 euro. Opvallend zijn ook de sterke verschillen. In 2018 bedroeg de gemiddelde prijs in Genk 306 euro, in Roeselare betaalde de sociale huurder slechts iets meer dan de helft (161 euro).