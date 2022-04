Gemiddeld bijna 12 jaar wachten voor sociale woning in Brussels Gewest

Celebrities Netflix ontslaat ‘Dracula’-ac­teur Frank Langella (84) wegens ongepast gedrag: “Hij raakte het been van een tegenspeel­ster aan”

Frank Langella is aan de deur gezet door streamingdienst Netflix nadat eerder deze week bekend raakte dat er een onderzoek loopt naar de Amerikaanse acteur. De 84-jarige Hollywood-ster wordt beschuldigd van ongepast seksueel gedrag op de set van de nieuwe serie ‘The Fall of the House of Usher’.

11:48