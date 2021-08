Gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt 18 procent

Ook het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen wordt opgenomen, neemt verder toe. Tussen 31 juli en 6 augustus ging het om gemiddeld 40,9 mensen per dag. Dat is een stijging met 23 procent in vergelijking met vorige week. In totaal liggen 382 Covid-patiënten in het ziekenhuis (+19 procent), van wie er 98 op de afdeling intensieve zorg liggen (+2 procent).