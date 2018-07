Gemeenteraad neemt afscheid van Klaartje Van Havermaet 19 juli 2018

02u29 0 De gemeenteraad van Dendermonde heeft tijdens de jongste zitting afscheid genomen van raadslid Klaartje Van Havermaet (N-VA).

Een verhuis naar Sint-Niklaas: daardoor kan Klaartje Van Havermaet niet langer in de gemeenteraad van Dendermonde zetelen. Zes jaar geleden kwam ze voor het eerst op, als tweede kandidaat op de N-VA-lijst. Haar partij belandde toen op de oppositiebanken. Destijds was ze nog parlementair medewerkster van Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA), maar intussen maakte ze de overstap naar het onderwijs. En de liefde brengt haar nu naar Sint-Niklaas.





Bij haar afscheid had N-VA-fractieleider Walter Deygers nog enkele woorden voor Klaartje Van Havermaet klaar. "Zij was het warme moederhart van onze groep", aldus Deygers. " Ze was zowat ons groene geweten: begaan met de natuur en het milieu. Maar er was ook aandacht voor jonge en kwetsbare mensen." (DND)