Gemeente trakteert op Nationale Feestdag 20 juli 2018

Het gemeentebestuur van Zele nodigt de inwoners uit om het glas te heffen op onze Nationale Feestdag. Die zal dan wel pas op 22 juli gevierd worden. Om 11 uur is er eerst een Te Deum met misviering in de Sint-Ludgeruskerk, op de Markt. Een uur later is iedereen welkom in het Fonteinhof voor de receptie, aangeboden door het gemeentebestuur. (KBD)