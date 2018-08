Gemeente houdt gratis fietsgravering 29 augustus 2018

De gemeente Haaltert organiseert opnieuw een gratis fietsgravering. Iedereen is welkom om zijn of haar fiets te laten graveren.





De fietsengravering vindt plaats op donderdagavond 6 september van 16 tot 19 uur in de kelder van het gemeentehuis. De registratie van de fiets gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Breng dus zeker je identiteitskaart mee. Je rijksregisternummer wordt dan gratis op een zichtbare plaats in je fietskader aangebracht. Je fiets laten labelen heeft veel voordelen: een potentiële dief wordt afgeschrikt aangezien een gemerkte fiets herkenbaar is en moeilijker te verkopen. Als je fiets toch gestolen wordt, kan een gemerkte fiets gemakkelijker terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar aan de hand van het rijksregisternummer. (CVHN)