Gemeente gaat de Meylweg leefbaarder maken Marc Ceulemans

30 augustus 2019

10u30 6

Als gevolg van aanhoudende en langdurige klachten van de bewoners dat de Meylweg overbelast wordt met sluipverkeer, gaat de gemeente structurele maatregelen nemen om het sluipverkeer te ontmoedigen of nog liever te bannen.

“Jullie straat is te druk. Maar ook de snelheid is een probleem. Niet enkel gevoelsmatig, dit wordt ook bevestigd door snelheidsmetingen die we lieten uitvoeren”, bevestigt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA).

“Daarom besliste het schepencollege om een proefopstelling te installeren. De proefopstelling houdt in dat er, in eerste instantie met verplaatsbare paaltjes, een heel aantal versmallingen gemaakt zullen worden over de ganse lengte van de Meylweg. Er blijft steeds een vrije doorgang van 3 meter voor hulpdiensten, maar auto’s zullen genoodzaakt zijn hun snelheid aan te passen en vermoedelijk ook ontmoedigd worden om te opteren voor de Meylweg als sluiproute”, hoopt schepen Wevers.

Volgens Wevers komen er 3 versmallingen in het stuk tussen de Ooststatiestraat en de S-bocht. Tussen de S-bocht en de sportterreinen van VDP komen er eveneens 3 versmallingen. De versmallingen liggen steeds wisselend aan de andere kant van de weg om asverschuivingen te creëren en extra remmend te werken.

Trage Weg

Verder zal de oversteek van de trage weg over de Meylweg voorrang krijgen op de Meylweg en dit zal duidelijk worden aangegeven door de oversteek met een rode coating te voorzien en dus als fietspad in te richten. Op de Meylweg zullen op die locatie haaientanden geschilderd worden alsook een versmalling type Ooststatiestraat aan het Hof Van Spruyt, met midden op de baan een Berlijns kussen (verkeersdrempel) aan 2 zijden van de fietsoversteek.

Evalueren

“Indien het gemeentebestuur, politie én de bewoners de proefopstelling positief evalueren, kunnen we overgaan tot een mooiere permanente inrichting van de versmallingen. Volstaan deze maatregelen niet, kunnen we in overleg verdergaande ingrepen onderzoeken en overwegen”, zegt Willem Wevers.

Bewoners die nog vragen hebben kunnen die rechtstreeks stellen aan de schepen persoonlijk via het e-mail Willem.Wevers@kontich.be

Voor het opstellen van de proefopstelling is er nog geen exacte datum geprikt. Die is afhankelijk van de leveringstermijn van de nodige materialen. Vermoedelijk zal dit in oktober of november zijn.