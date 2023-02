Gemakkelijk te repareren Nokia en OnePlus met vloeistofkoeling: de leukste nieuwe gadgets op techbeurs MWC 2023

Mobile World Congress in het Spaanse Barcelona is vandaag afgetrapt. Traditiegetrouw hebben aanwezige technologiebedrijven op voorhand hun nieuwste gadgets aangekondigd. We sommen voor jou de belangrijkste nieuwtjes van MWC 2023 op in dit artikel.

Nokia gaat Fairphone achterna

Met de Fairphone 4 is een Nederlandse fabrikant de absolute voortrekker qua gemakkelijk te repareren smartphones. Is je batterij versleten, dan kan je zonder enig gereedschap die zelf vervangen. Het Finse HMD Global, dat Nokia-telefoons maakt, zet nu ook een stap in de goede richting, na een aankondiging vorig jaar die naar ‘greenwashing’ rook.

Volledig scherm Een uit elkaar gehaalde Nokia G22 wordt tentoongesteld op de beursvloer van MWC 2023 in Barcelona. © Albert Gea / REUTERS

De Nokia G22 is zo ontworpen dat je zelf in enkele minuten het scherm, de accu en de laadpoort kan vervangen. Daarvoor heb je wel gereedschap (en een handleiding) nodig, maar je hoeft er geen speciale apparatuur voor in huis te halen. Dat is bijvoorbeeld bij Apple wel het geval.

Goed nieuws dus voor de planeet, maar er is nog ruimte voor verbetering. De achterkant is gemaakt van 100 procent gerecycleerd plastic, bij andere fabrikanten is er bijvoorbeeld ook gerecycleerd aluminium. Fairphone gaat er ook prat dat het de zeldzame aardmetalen in haar telefoons conflictvrij probeert te verkrijgen. Daarover geen woord bij de Nokia G22. Dat er slechts twee Android-updates komen, met daarnaast drie jaar aan veiligheidsupdates, is ook wat aan de lage kant.

Wanneer de telefoon in België te koop zal zijn, is nog niet medegedeeld. De startprijs van de Nokia G22 is in ieder geval 179 euro.

Volledig scherm De nieuwe Nokia G22. © Albert Gea / Reuters

Beeldsensormaker Spectricity uit Mechelen sluit deal met leverancier van Samsung

Het Belgische bedrijf Spectricity kondigde begin dit jaar op de grote Amerikaanse technologiebeurs CES een doorbraak aan. Ze waren erin geslaagd om een nieuwe beeldsensor te maken die helpt met correcte huidtinten in smartphonefoto’s.

Nu is er een overeenkomst gesloten met Namuga, een technologiebedrijf uit Zuid-Korea dat onder andere onderdelen levert aan Samsung. “We verwachten dat de eerste smartphones met onze S1 in 2024 zullen verschijnen en dat de komende jaren alle telefoons onze technologie zullen bevatten”, meldt CEO Vincent Mouret in een persbericht.

Xiaomi 13 Pro met grote camerasensor komt naar België

In de smartphonewereld zijn camera’s van groot belang, zeker bij de toptoestellen. Fabrikanten proberen zich daarmee dan ook te onderscheiden van de concurrentie. Met de Xiaomi 13 Pro doet het Chinese bedrijf dat met een hoofdcamera die een “1 inch”-sensor heeft en vloeit uit een samenwerking met Duitse camerafabrikant Leica.

Of de Xiaomi 13 Pro dan ook goede foto’s trekt, zoeken we uit voor onze recensie. Voor de startprijs van 1.299 euro — 200 euro meer dan de voorganger — krijg je verder specificaties die te verwachten zijn voor die prijs: groot scherm met hoge ververssnelheid, de nieuwe Qualcomm-processor en supersnelladen.

Volledig scherm De Xiaomi 13 Pro is verkrijgbaar in zwart, maar ook wit. © Xiaomi

Tegelijkertijd werd ook de Xiaomi 13 voorgesteld. Die is compacter dan de Pro-variant. Achteraan zijn ook drie camera’s te vinden, maar niet de grote sensor bij de hoofdcamera, zoals bij het grotere broertje, al blijft de samenwerking met Leica behouden. De 13 beschikt ook over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, maar de kleinere batterij is minder snel op te laden. Startprijs van de Xiaomi 13 is 999 euro.

Voor 499 euro is er tot slot de Xiaomi 13 Lite. Opvallend daaraan zijn de dubbele selfiecamera’s, waarvan eentje “extra diepte-informatie” verzamelt “voor natuurlijk ogende bokeh”. Als processor krijgt deze de Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, maar de Xiaomi 13 Lite heeft ook een scherm met hoge ververssnelheid en laadt aan 67 watt op zoals de ‘gewone’ Xiaomi 13.

Concepttelefoon van OnePlus is met vloeistof gekoeld

Autofabrikanten tonen al eens graag hun visie op de toekomst van mobiliteit door een conceptwagen te lanceren op autosalons. In dezelfde geest is er de OnePlus 11 Concept, gebaseerd op de telefoon die eerder dit jaar op de markt werd gebracht. Deze heeft echter vloeistof ingebouwd om de telefoon actief te koelen, zoals bij sommige gamingcomputers te zien is.

Volledig scherm De OnePlus 11 Concept wordt met een vloeistof gekoeld. © OnePlus

Met de zogenaamde ‘Active CryoFlux’ zou de OnePlus 11 Concept 2,1 graden Celcius koeler worden gehouden tijdens een sessie gamen. Bij snelladen daalt de temperatuur volgens OnePlus met 1,6 graden, zodat de telefoon 30 tot 45 seconden sneller kan worden opgeladen. Unieke technologie met niet meteen de grootste verbeteringen, dus.