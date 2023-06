Geheime 'Zweedse brigade' bereidt zich in alle stilte voor op het Oekraïense tegenoffensief

De wakers van de weg: zes vragen over trajectcon­tro­les

Van de GAS 5-trajectcontroles tot de camera’s op de E17. Sommige kennen intussen de routes vanbuiten, anderen laten zich achtmaal verrassen op een week tijd. Maar hoe werkt zo'n trajectcontrole? Hoeveel zijn er in ons land, wat brengt dat op en waar gaan die boete-inkomsten eigenlijk naartoe? Dit is alles wat je moet weten over de wakers van de weg.