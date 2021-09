Gegevensbeschermingsautoriteit start onderzoek naar ‘kliklijn’ van Vlaams Belang Jongeren

Ophef rond filmpje van Tom Van Grieken over “linkse leerkrach­ten”, ook ‘kliklijn’ van Vlaams Belang Jongeren krijgt kritiek

1 september Er is commotie over een filmpje dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op TikTok postte naar aanleiding van 1 september. Daarin heeft hij het over “linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas in hun lessen proberen te verwerken” en belooft hij hen in 2024 “de rekening te presenteren”. Vlaams Belang Jongeren promootte naar aanleiding van het filmpje hun ‘kliklijn’ voor linkse taal in de klas, wat op kritiek kon rekenen.