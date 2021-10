Geert Molenberghs: “Vandaag ver van lichte lockdown van vorig jaar, maar we zitten wel met bijzonder besmettelijke variant”

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) zegt dat we vandaag helemaal niet in de lichte lockdown van vorig jaar zitten, maar waarschuwt wel voor een “bijzonder besmettelijke variant”. Hij pleit verder opnieuw voor het invoeren van de mondmaskerplicht in de lagere scholen, waar de viruscirculatie zo’n vier keer hoger ligt dan in middelbare scholen. Hij herhaalt ook nog eens dat gevaccineerden veel minder vaak in het ziekenhuis terechtkomen dan wie een prik weigert.

“Misschien moeten we toch overwegen om mondmaskers in te voeren in de lagere school”, herhaalt Molenberghs aan HLN LIVE. “Geen populaire maatregel, maar het virus gaat daar uitgebreid rond, klassen moeten in quarantaine, het leven van de ouders wordt hierdoor overhoop gehaald, de verspreiding vertrekt van daaruit naar de ouders en kan ook nog altijd naar de generatie van de grootouders overgaan, waar de immuniteit wat minder goed is en de vaccins ook al een tijdje geleden gezet zijn.” De viruscirculatie in het middelbaar is ongeveer vier keer lager dan in de lagere school, zegt de biostatisticus. “Dat komt natuurlijk door de goede vaccinatiecijfers. Het vaccin werkt ook bijzonder goed bij jongeren van 12 tot 17 jaar.”

Molenberghs herhaalt dat wie niet gevaccineerd is, niet alleen een hogere kans op besmetting loopt, maar ook tien keer meer kans heeft op een ernstig ziekteverloop bij infectie. “Ook bij de ziekenhuisopnames zien we in hoofdzaak niet-gevaccineerden.” Maar de pandemie heeft nog altijd zware gevolgen voor de hele maatschappij, ook in Vlaanderen met een hoge vaccinatiegraad. “Als de besmettingscijfers verdubbelen - en dat hebben ze al enkele keren gedaan - dan stijgen de hospitalisaties met 35 procent. In Brussel en in Wallonië, maar ook in Vlaanderen”, aldus Molenberghs. De Limburgse gemeente Oudsbergen heeft zelfs de hoogste incidentie van het land: 2.300 gevallen per 100.000 inwoners in twee weken tijd, zegt de professor.

Geen lockdown

Of er dan nooit een einde aan komt? “Toch wel, maar we zijn er nog niet”, weet Molenberghs. Hij verwijst tegelijkertijd naar de periode van exact een jaar geleden toen we in een lichte lockdown zaten, nauwelijks iemand mochten zien en onze knuffelcontacten moesten beperken. “Daar zijn we vandaag ver van. Het maatschappelijke leven gaat, met wat beperkingen en voorwaarden, door. Maar we zitten intussen wel met een bijzonder besmettelijke variant - we zijn twee varianten verder - en die maakt het vandaag voor ons heel moeilijk. We moeten nog voorzichtig blijven.”

Molenberghs begrijpt de bezorgdheid van de Vlaamse regering over het Covid Safe Ticket (CST) dat een vals gevoel van veiligheid zou geven. “Daarvoor moeten we beducht zijn, maar we moeten ook beseffen dat het Covid Safe Ticket overal om ons heen wordt gebruikt, in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Brussel en Wallonië. Vlaanderen is een niet-CST-eiland in een zee van gebied waar het CST wél wordt gebruikt. Dat trekt bezoekers aan die naar ons komen om het gebruik van het CST te vermijden. Willen we dat?” De biostatisticus pleit ervoor om op grote events waar veel mensen samenkomen de CST-maatregel te flankeren met andere maatregelen zoals het mondmasker.

