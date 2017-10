Geens over Bende van Nijvel: "Er zijn pogingen gedaan om onderzoek te manipuleren" "Speekselstaal van 'De Reus' leverde niets op" TT

14u13 3 Belga Minister van Justitie Koen Geens. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geeft vandaag uitleg in de commissie Justitie over de Bende van Nijvel. Volgens Geens werden er in het onderzoek in het verleden pogingen ondernomen om het onderzoek te manipuleren. "Omdat de kans bestaat dat de Bende de staat zelf viseerde, moet nu elke steen bovengehaald worden", zo maakte hij zich sterk. "De piste die nu wordt onderzocht, is ongetwijfeld interessant."

Geens maakte duidelijk dat hij al sinds zijn aantreden als minister van Justitie betrokken is bij het onderzoek. Hij gaf toe dat er volgens hem in het verleden pogingen zijn gedaan het onderzoek te manipuleren. "Het werd me duidelijk dat een aantal onderzoeksstrategieën geen bevredigend resultaat hadden opgeleverd, dat er pogingen gedaan waren om het onderzoek te manipuleren, terwijl de slachtoffers en hun nabestaanden me lieten verstaan dat ze onvoldoende gehoor hadden gekregen in het verleden."



De minister noemde de piste die nu onderzocht wordt, "ongetwijfeld interessant", "maar we moeten geen overdreven verwachtingen koesteren". Zo werd er in het jaar 2000 als een speekselstaal afgenomen bij Christiaan B., de ondertussen overleden ex-rijkswachter die op zijn sterfbed bekende lid te zijn van de Bende van Nijvel. Maar dat staal en de vingerafdrukken leverden niets op. Ook een genetische analyse die dit jaar nog werd uitgevoerd, was volgens Geens negatief.

"Elke steen moet worden omgedraaid"

Volgens Geens "zullen er altijd believers en non-believers zijn", maar "elke steen moet worden omgedraaid". "Vorig jaar, bij de herdenking van de moorden in Aalst, merkte ik in vele ogen de hoop die nooit is gestorven. Ook voor de geloofwaardigheid van justitie, en omdat de kans bestaat dat de bende de staat zelf viseerde, moet elke steen bovengehaald worden. Veel speurders hebben een zeer doorgedreven kennis van het dossier, maar te veel zaken zijn nog onopgehelderd."



Geens gaf tijdens zijn uiteenzetting in de Kamer ook een chronologisch overzicht van de onderzoeksdaden die dit jaar naar de piste rond Christaan B. zijn gedaan. Daaruit bleek ook dat de computer van B. na zijn overlijden door het gerecht in beslag werd genomen, maar dat daar "geen enkel nuttig document op werd teruggevonden". "Ook een caravan, die zijn vriendin voor hem kocht, werd doorzocht, maar zonder resultaat."

Afwezig ten tijde van overval

De minister van Justitie kon bevestigen dat Christaan B. ten tijde van de aanvallen op de supermarkten in Eigenbrakel en Overijse op 27 september 1985, waarbij acht doden vielen, afwezig was van zijn werk bij de rijkswachtbrigade van Aalst.



"In maart van dit jaar is het personeelsdossier van de rijkswachter opgevraagd. Daaruit blijkt dat hij op 26 september vrijgesteld was van dienst wegens een blessure aan zijn voet. In juni van dit jaar is zijn medisch dossier opgevraagd, waaruit blijkt dat hij op 26 september een ongeval had, en op 11 oktober een breuk opliep."

Volgende week nieuwe rapporten

Afgelopen zondag hield minister Geens nog een spoedoverleg over het dossier met het voltallige collega van procureurs-generaal. Zaterdag werd het onderzoek naar de Bende van Nijvel nieuw leven ingeblazen nadat bekend was geraakt dat 'De Reus' twee jaar geleden heeft toegegeven dat hij lid was.



Volgende week zullen de onderzoekers bovendien nog rapporteren aan de procureur, dan zal ook de justitieminister ingelicht worden. "Meneer Fontaine, de baas van de gerechtelijke politie, heeft me laten weten dat hij de capaciteit wil verdubbelen indien nodig."



Geens gaf mee dat er indien nodig ook bijkomende steun kan komen vanuit de federale politie en het Comité P. "Sinds september zijn er al twee Nederlandstalige onderzoekers toegevoegd aan het team van Charleroi, waar al drie onderzoekers waren."